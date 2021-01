Primo piano Augusta, arrestato per “furto aggravato”: finisce ai domiciliari di

AUGUSTA – Poliziotti del locale commissariato hanno eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell’augustano Franco Miduri.

L’uomo era già sottoposto alla più tenue misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Augusta, a seguito dell’arresto in flagranza, eseguito lo scorso 19 dicembre, per l‘ipotesi di reato di furto aggravato.

Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe fermato per strada la vittima chiedendole di consegnare il denaro in suo possesso ma, ricevendo un rifiuto, l’avrebbe “trascinata in un vicolo colpendola più volte al viso e causando la frattura del setto nasale”.

(Foto di copertina: generica)