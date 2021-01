Eventi Augusta, la memoria del terremoto del 1693 a Brucoli e nelle epigrafi augustane. Prima visione in streaming oggi ore 10 di

AUGUSTA – Al via questa domenica mattina alle ore 10 la prima conferenza trasmessa in streaming nell’ambito della tre giorni dal titolo “A.D. 1693 – 328° anniversario del terremoto e omaggio alla rinascita” promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Augusta in collaborazione con le associazioni culturali e di volontariato.

Sono previsti due interventi storici, introdotti dall’assessore Giuseppe Carrabino: “Turris Bastida: Brucoli nelle funeste memorie del 1693” a cura di Giampiero Lo Giudice (nel collage di copertina, a sinistra), presidente dell’associazione storico-culturale “La Gisira di Brucoli“; a seguire “La memoria del terremoto del 1693 nelle epigrafi augustane” a cura di Salvatore Romano (nel collage di copertina, a destra), neo presidente della Società augustana di storia patria.

L’evento verrà trasmesso in prima visione in streaming dalle ore 10 di oggi sui canali de La Gazzetta Augustana.it, sia sul sito Web (sezione Diretta streaming) che sulla pagina Facebook.

Nella stessa mattinata, in piazza Castello (Isola) e in piazza Belvedere (Brucoli) saranno allestiti diversi stand informativi a cura di associazioni che si occupano di protezione civile e segnatamente di Gruppo comunale volontari della protezione civile, “Nuova acropoli”, “Club Elettra” e Misericordia.