Primo piano Augusta, arrestato un augustano per furto in appartamento di

AUGUSTA – È stato arrestato per furto in appartamento la scorsa notte, dai carabinieri del nucleo radiomobile di Augusta, un cinquantaquattrenne augustano (di cui non vengono rese note altre generalità) già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora con divieto di allontanamento dalla propria abitazione negli orari notturni.

Una pattuglia dei carabinieri lo ha sorpreso “mentre tentava di allontanarsi da un’abitazione dove poco prima, forzando e danneggiando la porta di accesso, si era introdotto riuscendo a rubare vari oggetti in oro, della bigiotteria ed altri beni personali“, refurtiva successivamente restituita al legittimo proprietario.

Il cinquantaquattrenne, alla vista dei militari, avrebbe tentato di darsi alla fuga ma è stato subito bloccato e accompagnato alla caserma. Come disposto dall’Autorità giudiziaria di Siracusa, è stato quindi sottoposto agli arresti domiciliari.