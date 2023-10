Primo piano Augusta, asilo nido comunale al Monte, lavori aggiudicati e al via entro novembre di

AUGUSTA – È stata firmata ieri la determina dirigenziale per la presa d’atto del provvedimento di aggiudicazione adottato da Invitalia, insieme alla determina di affidamento dei lavori e all’impegno di spesa, per i lavori di realizzazione dell’asilo nido comunale al Monte, in località Cavalera, con fondi a valere sul Pnrr.

Il Comune si è avvalso di Invitalia quale centrale di committenza, che lo scorso 6 giugno ha aggiudicato la gara al “Consorzio stabile Galileo” di Vittoria (Ragusa), con la data ultima stabilita per l’avvio dei lavori il 30 novembre prossimo.

L’importo complessivo dell’intervento è pari a 1 milione 140mila 480 euro, mentre il totale dell’importo lordo dei lavori aggiudicati è di 778.123 euro (Iva al 10 per cento compresa) alla luce del ribasso unico offerto dal consorzio affidatario pari al 20,007 per cento.

Al fine di partecipare all’avviso pubblico del 2 dicembre 2021 del “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia”, l’amministrazione comunale con delibera del 24 febbraio 2022 aveva approvato il progetto di fattibilità per la realizzazione dell’asilo nido in “contrada Monte Tauro – via Barone Zuppello”, con un quadro economico pari a 1 milione 36mila 800 euro (Iva compresa), di cui 728mila euro di importo lavori e 308.800 euro per le cosiddette somme a disposizione dell’amministrazione. Tale importo è stato interamente finanziato. Il progetto esecutivo, predisposto parallelamente alla procedura di gara, è stato approvato con delibera di giunta lo scorso 25 luglio 2023 (vedi immagine di copertina).

A fine febbraio era stato affidato l’incarico professionale per la redazione della relazione geologica e le relative prove sismiche con metodo Masw.

Come per tutti gli interventi finanziati a valere sul Pnrr, è necessario che le opere siano collaudate e rendicontate entro il 30 giugno 2026, pena la decadenza dal finanziamento.

Un secondo asilo nido comunale dovrebbe nascere in via Di Vittorio, alla Borgata, all’interno del compendio scolastico “Domenico Costa 2“, progetto già ammesso a finanziamento a valere sul Pnrr per 1 milione 78mila 805 euro (Iva compresa), per il quale si è conclusa favorevolmente la conferenza dei servizi decisoria lo scorso 5 luglio.