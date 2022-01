Primo piano Augusta, auto a fuoco in via Xifonia nella notte di

AUGUSTA – Un suv in fiamme nella notte in via Xifonia, nel centro storico, a pochi passi dalla caserma della compagnia della Guardia di finanza. Il rogo dell’auto parcheggiata è stato segnalato intorno all’1,30.

Sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento per estinguere l’incendio e i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Il veicolo ormai distrutto, di proprietà di un residente nel quartiere, è stato rimosso. La colonna di fumo sollevatasi ha annerito parte della facciata del palazzo adiacente.

È l’ennesimo rogo segnalato dalla fine dello scorso anno, dopo le fiamme che hanno distrutto altre due auto in via Luigi Sturzo nella notte tra il 29 e il 30 dicembre, e il doppio incendio al negozio di ricambi d’auto in via delle Fornaci nelle notti tra il 3 e il 5 gennaio.