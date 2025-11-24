Primo piano Augusta, auto a Gpl prende fuoco sulla statale 193: conducente augustano trasferito in elisoccorso, è grave di

AUGUSTA – Momenti di paura questo lunedì mattina lungo la strada statale 193, nella carreggiata in uscita da Augusta, dove un’auto alimentata a Gpl ha preso improvvisamente fuoco al km 3,500, pochi metri prima dell’uscita per il porto commerciale.

Il conducente, un augustano 52enne alla guida di una Lancia Musa, aveva appena effettuato il rifornimento di Gpl presso il distributore adiacente. Dopo aver percorso circa cinquanta metri, per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo ha preso fuoco. L’uomo è riuscito a scendere dall’auto e a raggiungere a piedi il piazzale del distributore, dove è stato soccorso.

Sul posto sono intervenute tre pattuglie della Polizia locale, tre equipaggi del nucleo radiomobile dei Carabinieri e i Vigili del fuoco di Augusta.

Vista la gravità delle ustioni riportate, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasferito il ferito d’urgenza all’ospedale “Cannizzaro” di Catania. Le sue condizioni, pur serie, non sarebbero al momento tali da far temere per la vita.

La Polizia locale ha provveduto a bloccare la statale 193 per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza da parte dei Vigili del fuoco. Il tratto, privo di corsia d’emergenza, ha reso complesso l’avvicinamento dei mezzi di soccorso.

Il veicolo, distrutto dalle fiamme, è stato rimosso dalla sede stradale poco dopo le ore 11 grazie all’intervento del carro attrezzi, permettendo così il ripristino della viabilità. Sulle cause dell’incendio sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine.

