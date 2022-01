Primo piano Augusta, auto in fiamme in via Xifonia e via Frixa. Una era in stato di abbandono di

AUGUSTA – Due auto in fiamme nella notte augustana, in quartieri diversi, rispettivamente nell’Isola e alla Borgata.

Nel primo caso si è trattato di un incendio, scaturito intorno alle 3, da una monovolume parcheggiata in uno stallo della centrale via Xifonia. Nel secondo, di una autovettura cabriolet in stato di abbandono (nella foto di copertina) dinanzi a palazzine insistenti su via Frixa, lambite dalla alta colonna di fumo sollevatasi dall’incendio scoppiato intorno alle 6,30.

Gli interventi dei vigili del fuoco hanno consentito di estinguere rapidamente i due incendi. In via Xifonia sono intervenuti anche i carabinieri della locale compagnia, che escluderebbero collegamenti con recenti incendi dolosi di auto.