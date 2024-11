Primo piano Augusta, auto prende fuoco in corso Sicilia: intervenuti anche commercianti di

AUGUSTA – In fiamme un’autovettura in sosta su corso Sicilia, nel controviale del cavalcaferrovia all’altezza di via Croce, proprio davanti al comando della Polizia locale. L’episodio si è concluso, per fortuna, senza arrecare danni a persone o altri mezzi.

L’incendio della Hyundai i30 Station wagon è divampato all’improvviso nel pomeriggio di questo venerdì, intorno alle 17,30.

Immediato l’intervento di agenti della Polizia locale, che hanno interdetto la strada al traffico veicolare e che hanno impiegato diversi estintori, assistiti nelle prime fasi da alcuni commercianti con attività nelle adiacenze.

I vigili del fuoco del distaccamento di Augusta hanno completato le operazioni di spegnimento. Secondo i primi accertamenti, la causa dell’incendio potrebbe essere stata un corto circuito dell’impianto elettrico.