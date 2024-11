Primo piano Cerimonia Coni ad Augusta, tra gli insigniti la canoista Petracca e il dirigente sportivo Di Franco di

AUGUSTA – Si è svolta nel pomeriggio di ieri, nel salone “Chinnici” del palazzo di città, la cerimonia provinciale del Coni per la consegna delle onorificenze e benemerenze inerenti al triennio 2020-2022. Tra gli insigniti presenti all’evento gli augustani Cristina Petracca e Mimmo Di Franco, rispettivamente campionessa della canoa azzurra e dirigente sportivo della Pallavolo Augusta.

Hanno presenziato il sindaco Giuseppe Di Mare e l’assessore allo sport Pino Carrabino, Gaetano Caserta presidente del Panathlon club di Siracusa e delegato dal presidente provinciale Coni Liddo Schiavo, Elio Gervasi presidente provinciale Ansmes (Associazione nazionale stelle e palme al merito sportivo), Filippo Muscio consigliere nazionale Unvs (Unione nazionale veterani dello sport). La cerimonia è stata condotta dal giornalista Sebastiano Salemi.

Alla pluricampionessa italiana di canoa Cristina Petracca (classe 1990), del Gruppo sportivo Marina militare, è stata consegnata la medaglia di bronzo al valore atletico. L’augustana, trapiantata da anni a Sabaudia (Latina) “capitale” della canoa, ha ricevuto l’onorificenza sportiva per l’anno di riferimento 2022, in cui ha conquistato il titolo italiano con il K2 sulle distanze dei 5.000 metri (fondo) e 1.000 metri (velocità). Dopo una splendida carriera di atleta, laureata in Scienze motorie, vorrebbe trasferire la sua esperienza nello staff tecnico.

Per quanto concerne gli augustani, è avvenuta la consegna della stella di bronzo al merito sportivo al dirigente Mimmo Di Franco (classe 1948), benemerenza proposta dal comitato regionale Coni per l’anno di riferimento 2022 e assegnata lo scorso gennaio. Già alla fine degli anni sessanta tra i promotori della pallavolo ad Augusta, Di Franco è stato giovane dirigente sportivo di società locali di pallanuoto, calcio, basket per poi tornare nel 1985 alla prima passione nella qualità di vicepresidente dell’Asd Pallavolo Augusta, incarico che ricopre attualmente dopo 39 anni.