Primo piano Augusta, autocarro in fiamme sulla ex Ss 114: intervento dei vigili del fuoco di

AUGUSTA – Un autocarro in fiamme sulla ex Strada statale 114, all’altezza del bivio per Sortino, nei pressi della zona industriale di Augusta. È successo oggi poco dopo le 14, quando sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento locale per domare l’incendio.

L’automezzo, che effettuava un trasporto a collettame in modeste quantità, ha preso fuoco per cause ancora da chiarire mentre era in marcia. Il conducente ne sarebbe uscito incolume.

Traffico veicolare a rilento per alcune ore, con una pattuglia della Polizia di Stato sul posto a regolamentare la viabilità, fino alla rimozione dell’automezzo dalla sede stradale.