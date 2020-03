Primo piano Augusta, avrebbe continuato a spacciare dai domiciliari: ventiduenne augustano in carcere di

AUGUSTA – Ieri pomeriggio i carabinieri della locale stazione hanno arrestato, in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dalla Corte d’appello di Catania, il ventiduenne augustano Francesco Bandiera, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per ipotesi di reato inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo l’attività di indagine della stazione di Augusta, il giovane, benché ai domiciliari, avrebbe continuato la presunta attività di spaccio dalla propria abitazione, e su tali basi è stato proposto all’autorità giudiziaria etnea un aggravamento della misura cautelare in atto. La Corte d’appello ha accolto la richiesta, applicando la più afflittiva misura della custodia cautelare in carcere.

Quando i carabinieri si sono recati, ieri, ad arrestare il giovane, hanno rinvenuto nella sua abitazione 16 grammi di marijuana (nella foto di copertina), provvedendo al sequestro che avrebbe aggravato il quadro probatorio a suo carico. L’arrestato è stato quindi condotto alla casa circondariale Piazza Lanza di Catania.