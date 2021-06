Primo piano Augusta, avviso telefonico automatizzato alla cittadinanza in casi di emergenza con “Sindaci in contatto 2.0” di

AUGUSTA – Il Comune di Augusta ha richiesto l’abilitazione, gratuita fino al 31 ottobre prossimo (come da comunicazione pervenuta all’ente dall’Anci), al servizio “Sindaci in contatto 2.0“, creato diversi anni fa dalla “Enterprise contact group”, società con sede legale a Napoli. A seguito di registrazione del proprio recapito telefonico da parte dei cittadini (tramite app o sito web), sarà possibile per il sindaco, primo responsabile della protezione civile, inviare un avviso telefonico vocale automatizzato generale alla cittadinanza in casi di emergenza.

Secondo uno dei siti web collegati alla società, il servizio è “attualmente in uso ad 874 comuni fra cui Firenze, Napoli e Catania” e “consente ai Comuni, alla Protezione civile ed alla Polizia municipale di stabilire un contatto immediato e diretto con la cittadinanza attraverso un audio registrato in grado di raggiungere tutti i telefoni fissi di un Comune“. L’assessore all’Innovazione tecnologica, Rosario Sicari rende noto che la giunta municipale ha deliberato lo scorso 22 giugno di aderire al servizio e di “autorizzare il sindaco a richiedere l’abilitazione gratuita del servizio“.

Ad Augusta esiste già un sistema di comunicazione rapida unilaterale da Comune a cittadini, ed è il canale “Telegram“, ereditato dalla precedente amministrazione, che però opera tramite app su smartphone.

“Tale servizio – precisa l’assessore Sicari in merito alla novità di “Sindaci in contatto 2.0” – può rappresentare un validissimo aiuto in termini di comunicazione rapida, che consentirà di essere, con tempestività, più vicini ai cittadini, soprattutto a quelle persone, come la popolazione anziana, cha non ha una connessione o una dimestichezza con la tecnologia informatica della comunicazione. Con questa iniziativa, inseriamo un ulteriore tassello per il rafforzamento del sistema di Protezione civile che sotto la direzione del sindaco Di Mare e del consulente da lui incaricato, geom. Arezzi, sta finalmente muovendo importanti passi verso l’ammodernamento tecnologico e il potenziamento delle proprie strutture e mezzi“.