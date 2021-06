Salute & Benessere Imbracatura di sicurezza: come funziona, quando usarla e dove trovare le migliori online di

L’imbracatura di sicurezza è un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) da indossare obbligatoriamente quando si fanno lavori ad alta quota, tale aspetto viene definito dal Capo II del D.lgs. 81/08. Esso fa parte dei sistemi anticaduta che servono per evitare infortuni, che possono portare gravi danni fino o anche la morte dell’operatore, questo è il motivo principale per cui occorre prestare molta attenzione quando si acquista un’imbracatura, da ciò, infatti ne va della vita di chi la indossa. In commercio ci sono tanti modelli con caratteristiche differenti, conoscerli è fondamentale per trovare quello che faccia maggiormente al caso proprio.

Imbracatura di sicurezza: caratteristiche

Le imbracature sono dei sistemi di cinghie che avvolgono il corpo del lavoratore e lo trattengono in caso di caduta nel vuoto o un semplice scivolamento da consistenti altezze. Affinché il DPI funzioni al meglio occorre aggiungere un collegamento che lo fissi a un sistema di ancoraggio, costituito da un cordino rivestito da una guaina con un assorbitore di energia o un dispositivo retrattile con ammortizzatore, così che la caduta non sia troppo brusca.

L’imbracatura, a differenza della cintura che avvolge solo la vita e le gambe, abbraccia anche le spalle e il torace con delle bretelle, i modelli disponibili sono differenti, essi possono essere imbottiti o molto basici, da selezionare a seconda del tipo di lavoro che si andrà a fare e della propria corporatura. Prendere in considerazione quest’ultimo aspetto è fondamentale, in quanto, visto che l’imbracatura dovrà essere indossata molte ore sentirsi comodi è una priorità. Le cinghie non devono costringere, ma non possono nemmeno rimanere larghe altrimenti non proteggeranno a dovere. Occorre scegliere un modello che non seghi sul collo o costringa eccessivamente gli arti qualora siano robusti, se non si sopporta una cinta in vita ci sono anche i modelli privi di questo dettaglio, che si legano solo su gambe e braccia.

Come usare l’imbracatura

L’imbracatura, come accennato, deve essere indossata in tutti quelle situazioni in cui si lavora ad alta quota e c’è il rischio di cadere o scivolare, sono soprattutto i muratori o coloro che fanno manutenzione, anche con dispositivi meccanici, come i ragni o gli elevatori, che non possono farne a meno. Essa si veste sopra agli abiti da lavoro, una volta fatte passare le cinghie in entrambe le gambe e sulle spalle è opportuno regolarle per farle aderire al proprio corpo, tale passaggio è fondamentale per la sicurezza.

Un altro aspetto fondamentale è la manutenzione periodica in cui si controlla l’integrità delle chiusure e delle corde, infatti un danneggiamento in questo senso potrebbe determinare un pericolo per l’operatore. Prima di iniziare l’opera è bene controllare anche i punti di ancoraggio, che devono essere differenti se si tratti di un lavoro dinamico, qualora tali collegamenti non siano fatti a regola d’arte ci potrebbero essere rischi per il lavoratore. Anche se non tutti la amano la presenza di una cintura sull’imbracatura questa potrebbe essere utile per portarsi dietro degli attrezzi da usare all’occorrenza e avere le mani libere quando non si stanno impiegando, ciò evita che essi inavvertitamente cadano di sotto costituendo un potenziale pericolo.

È bene sapere che esistono delle imbracature che permettono di lavorare in sospensione per ancorarsi in verticale su pareti o muri e altre, che, invece, sono studiate appositamente per evitare le cadute. Tali DPI spesso si impiegano anche in alcuni sport che si praticano all’aria aperta.