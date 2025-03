News Augusta, bandiere a mezz’asta a palazzo di città in ricordo delle vittime del Covid di

AUGUSTA – A cinque anni dal passaggio dei camion militari con le bare dei morti di Covid a Bergamo, questo martedì 18 marzo ricorre la “Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus”, istituita con legge dello Stato numero 35 del 18 marzo 2021. Il Comune di Augusta partecipa con la simbolica esposizione delle bandiere a mezz’asta a palazzo di città.

“La decisione risponde a un dovere civile e morale di preservare la memoria collettiva, evitando che il tempo appanni il ricordo di una tragedia che ha segnato profondamente la nostra società – dichiara il sindaco Giuseppe Di Mare – Come sottolineato dalla Legge, è fondamentale onorare le vittime e riconoscere il sacrificio di operatori sanitari, volontari e forze dell’ordine che hanno affrontato l’emergenza con coraggio e dedizione“.

Come recita la norma, in occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati viene, in particolare, osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell’epidemia e, inoltre, si prevede la possibilità che i dipendenti pubblici deleghino l’amministrazione di appartenenza a effettuare una trattenuta di importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica.

“Ricordare non è un atto passivo, ma un impegno attivo per costruire un futuro più consapevole, per coinvolgere le giovani generazioni nel mantenimento della memoria storica – aggiunge il primo cittadino – Le bandiere a mezz’asta sono un invito a riflettere sulle lezioni apprese durante la pandemia e a rinnovare la gratitudine verso chi ha dato la vita per proteggere la nostra comunità“.