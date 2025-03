Cronaca Augusta, incendio auto nel centro storico di

AUGUSTA – Un’auto in fiamme, nella notte tra martedì e questo mercoledì, in via Carmine, a una ventina di metri dal prospetto laterale della omonima chiesa.

Poco dopo la mezzanotte, si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Augusta.

Si tratta di una Daewoo Matiz in sosta, completamente distrutta dalle fiamme, divampate improvvisamente.

Per fortuna non si registrano danni alle abitazioni o agli altri veicoli vicini. Sarebbe escluso l’incendio doloso.