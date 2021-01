Primo piano Augusta, beneficenza, “cuori di cioccolato” pro Telethon: superata quota mille euro di

AUGUSTA – Anche quest’anno, nonostante le tante restrizioni alle iniziative in presenza per la pandemia di Covid-19, si è conclusa con successo in città la tradizionale campagna natalizia della fondazione Telethon con la vendita dei “Cuori di cioccolato“, il cui ricavato serve a finanziare e promuovere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche e malattie rare.

Nel 2020 la fondazione in Italia ha celebrato trent’anni di attività, insieme ai volontari, dalle maratone televisive alle raccolte fondi territoriali, dove ha trovato spesso, come ad Augusta, la collaborazione di club service e associazionismo.

“È da tre anni – ci racconta il referente cittadino Telethon, Francesco Messina (nella foto di copertina)- che sono entrato a far parte della grande famiglia di Fondazione Telethon, fatta di uomini e donne impegnati in un unico grande obiettivo: sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare“.

“Proprio quest’anno bisognava far sentire ancora più forte il nostro contributo – sottolinea – in un momento nel quale la parola ricerca ha assunto un significato concreto, di urgenza e necessità per tutti“.

L’obiettivo territoriale fissato dall’organizzazione di quota mille euro è stato raggiunto, raccogliendo esattamente 1.100 euro solo ad Augusta e circa 10 mila euro in provincia di Siracusa.

“Per questo – conclude Messina – desidero ringraziare i club service cittadini Rotary, Kiwanis, Inner Wheel, nonché la Fidapa, il Circolo Unione e la Pro loco, ma anche l’amministrazione comunale e i tanti cittadini diventati anch’essi amici di Telethon“.