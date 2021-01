Primo piano Augusta, controlli anti-Covid, multato un automobilista in giorno “rosso” di

AUGUSTA – Nuovo anno aperto con i consueti controlli anti-Covid esperiti da parte dei carabinieri nel territorio provinciale, con l’obiettivo di prevenire e sanzionare eventuali violazioni del decreto-legge del 18 dicembre, in particolare nei giorni di “zona rossa”.

Una sola sanzione amministrativa contestata sulle strade urbane di Augusta, a un soggetto che circolava a bordo della propria autovettura, in uno dei giorni “rossi” tra l’1 e il 3 gennaio, e in orario rientrante nel coprifuoco notturno (sempre in vigore dal 24 dicembre al 6 gennaio, sia nei giorni “rossi” che in quelli “arancioni”), senza poter addurre alcuno dei motivi ritenuti validi dal decreto-legge. L’ammontare della multa è pari a 530 euro.

“L’attività di controllo su tutto il territorio provinciale durante il periodo festivo prosegue costante da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Siracusa – si legge nel comunicato del Comando – e di quelli dei reparti specializzati, con l’intento di garantire il rispetto delle vigenti normative emergenziali e di sensibilizzare i cittadini ad astenersi dall’effettuare spostamenti non consentiti“.

