Primo piano Augusta, al via navetta gratuita Isola-Faro S. Croce per l’estate di

AUGUSTA – Partirà lunedì 7 luglio il servizio bus navetta gratuito dall’Isola, attraverso la Borgata, verso l’area balneare del Faro di capo Santa Croce, operativo fino a lunedì 15 settembre. Dal lunedì al sabato, domeniche escluse, secondo quanto annunciato a mezzo social dal sindaco Giuseppe Di Mare e dall’assessore Domenico Zanti.

Il servizio è stato affidato alla Sais Autolinee per poco più di 21mila euro, a seguito di trattativa diretta sul Mepa e successiva determinazione del responsabile di settore Polizia municipale, che però prevede il servizio di “navetta mare” dal lunedì al venerdì, infine, secondo l’annuncio odierno, esteso al sabato.

Con orari e fermate ancora da definire, farà capolinea in via Caracciolo e attraverserà l’Isola, via Lavaggi e viale Italia, per arrivare nei piazzali dell’area balneare, e percorso di ritorno.

La Sais Autolinee gestisce già da un anno esatto il servizio di trasporto pubblico locale per il biennio (vedi foto di copertina), a seguito di affidamento diretto in via d’urgenza e a fronte di un costo complessivo a carico del bilancio comunale pari a 1 milione 162mila euro (Iva compresa), nelle more che l’ente locale espleti la necessaria gara europea.