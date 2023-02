Primo piano Augusta, campionati italiani di astronomia, tre alunni del “Costa” alla fase interregionale di

AUGUSTA – Alla ventunesima edizione dei campionati italiani (anche detti “Olimpiadi”) di astronomia, trovano motivo di soddisfazione tre alunni dell’Istituto comprensivo “Domenico Costa” (nella foto di repertorio in copertina).

Nell’elenco degli ammessi alla fase interregionale, per la categoria Junior 1 (classi terze della scuola media), figurano gli augustani Lorenzo Ballotta, Andrea Buonomo e Giulia Grasso. Fanno parte dei trentotto alunni pari età siciliani che il prossimo 14 febbraio si raduneranno a Catania per provare a qualificarsi alla finale nazionale in programma a Cortina d’Ampezzo.

La fase di preselezione si è svolta nell’aula conferenze della scuola guidata dalla dirigente Valentina Lombardo lo scorso 6 dicembre, simultaneamente in tutti gli istituti partecipanti a livello nazionale con inizio alle ore 11 e con una durata di 45 minuti. La prova consisteva nella risoluzione di trenta domande a risposta multipla di varia difficoltà su tematiche di approfondimento astrofisico scelte dagli organizzatori dell’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf).

Vi hanno partecipato complessivamente diciassette alunni delle terze classi della scuola secondaria di primo grado, preparati dai docenti del “Costa” Rosa Angela Consiglio e Giuseppe Giglio, con incontri pomeridiani settimanali in cui sono state approfondite tematiche del concorso quali il Telescopio spaziale “James Webb”, supernove, comete, missione Dart, asteroidi.

I campionati di astronomia sono promossi dal Ministero dell’Istruzione nel programma di valorizzazione delle eccellenze e vengono organizzati dalla Società astronomica italiana (Sait) in collaborazione con Inaf. Dei 9.323 studenti iscritti alla preselezione, appartenenti a 286 scuole italiane, sono stati selezionati dalle giurie delle dieci sedi interregionali un totale di 1.063 studenti (289 per la categoria Junior 1, 313 per la categoria Junior 2, 260 per la categoria Senior, 201 per la categoria Master), che vengono dichiarati ammessi alla gara interregionale 2023.