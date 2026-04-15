Primo piano Augusta, al Liceo “Megara” laboratori sull’autismo: giornata di inclusione e consapevolezza di

AUGUSTA – Un percorso educativo fatto di esperienza diretta, emozioni e consapevolezza. Il Liceo “Megara” ha celebrato la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo con la manifestazione “Nel blu dipinto di blu”, coinvolgendo l’intera comunità scolastica in sei laboratori tematici dedicati alla comprensione delle persone nello spettro autistico.

L’iniziativa, tenuta lo scorso venerdì 10 aprile e promossa dal dipartimento per l’inclusione coordinato dalla docente Lia Passanisi, si inserisce nel solco della ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite il 2 aprile e ha puntato su un approccio attivo e partecipativo, andando oltre la semplice informazione.

Ogni classe, insieme ai docenti di sostegno (vedi foto di copertina), ha preso parte a una delle attività proposte, progettate per esplorare diversi aspetti dell’esperienza delle persone nello spettro autistico, utilizzando linguaggi espressivi differenti.

Nel laboratorio ludico-affettivo è stato approfondito il tema del contatto corporeo e della sensorialità, mentre quello sportivo ha lavorato sulla relazione e sull’interazione. La comunicazione è stata invece al centro del laboratorio di scrittura creativa.

Spazio anche alla dimensione cognitiva e percettiva, con il laboratorio di disegno poetico dedicato alla coerenza centrale divergente, e a quella emotiva, attraverso il laboratorio di canto, che ha affrontato il tema della solitudine e del rapporto con l’altro. Infine, il laboratorio di pittura ha valorizzato la neurodiversità come espressione di unicità.

Come sottolineato dalla scuola, l’esperienza “non si è limitata a essere un momento di divulgazione o creatività”, ma si è trasformata in un’occasione concreta di crescita, permettendo agli studenti di immedesimarsi nelle diverse modalità di percepire e vivere il mondo, sviluppando empatia e consapevolezza.

L’intera giornata si è svolta in un clima di partecipazione condivisa, con studenti e docenti uniti anche simbolicamente dal colore blu, nelle sue diverse sfumature, e dal simbolo dell’infinito, emblema della diversità e della complessità dello spettro autistico.