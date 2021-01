Primo piano Augusta, candidature “Unionports” in lizza per la presidenza dell’Autorità di sistema portuale di

AUGUSTA – Sono tredici le presidenze di autorità di sistemi portuali italiane oggetto dell’avviso pubblicato in estate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avviso qualificato come mera manifestazione di interesse senza procedure selettive né graduatorie. È in ballo anche la presidenza dell’Autorità di sistema portuale (Adsp) del mare di Sicilia orientale che ha competenza sui porti commerciali di Augusta (nella foto di repertorio in copertina, ndr) e Catania, per la quale il ministro Paola De Micheli (Partito democratico) dovrà individuare il successore di Andrea Annunziata, nominato con decreto del 4 aprile 2017 dall’allora ministro Graziano Delrio (anch’egli Pd).

Ci sono almeno due profili tecnici del territorio, che hanno inviato la propria candidatura al Mit entro il termine fissato del 27 settembre scorso: il siracusano Luigi Boccadifuoco, imprenditore titolare di un’agenzia marittima e spedizioniere, e l’augustano Dario Romeo, esperto nei servizi portuali e nella tutela dell’ambiente marino, entrambi attuali componenti del tavolo di Partenariato dell’Adsp. Lo rende noto il cluster di imprenditori portuali di cui sono soci, Unionports, guidato dall’augustano Davide Fazio, attraverso un comunicato stampa.

“Come si sa, la politica sta per nominare il nuovo presidente della Autorità portuale della Sicilia orientale che dovrà ricoprire il ruolo dell’uscente Andrea Annunziata – si legge nel comunicato sottoscritto da Davide Fazio – Già circolano vari nomi. Come Unionports, associazione di imprenditori che operano nel settore della portualità, riteniamo che il nuovo responsabile di questo organismo, strategico per la gestione ed il futuro dei porti di Augusta e Catania, debba essere un autorevole esponente del settore con comprovate capacità e che abbia un forte legame con il territorio“.

Quanto ai curriculum dei “due associati Luigi Boccadifuoco e Dario Romeo“, il presidente di Unionports fa sapere: “Luigi Boccadifuoco, noto imprenditore titolare di una agenzia marittima e spedizioniere di Siracusa, laureato in economia e commercio, già membro del comitato portuale della Autorità ed attualmente componente del tavolo di Partenariato della Autorità portuale nonché della relativa Commissione consultiva. Dario Romeo è laureato in fisica nucleare ed in ingegneria civile ed ambientale, esperto nei servizi portuali e nella tutela dell’ambiente marino con lunga esperienza nel Comitato portuale presso l’Autorità, ed attualmente componente dell’organismo di Partenariato nell’Autorità portuale per la Sicilia orientale“.

“Auspichiamo che le due candidature vengano prese in considerazione dal Ministero e dai decisori politici – conclude Fazio – uscendo da logiche strettamente partitiche, promuovendo invece il territorio e le sue competenze“.