Primo piano Augusta, fuga di gas in abitazione su via Principe Umberto, decisivo l’intervento dei vigili del fuoco di

AUGUSTA – Fuga di gas nel tardo pomeriggio di oggi all’interno di uno stabile su due livelli in via Principe Umberto, contiguo alla tabaccheria nel tratto tra via Limpetra e via Generale La Ferla. A segnalarla sono stati alcuni vicini al centralino dei vigili del fuoco, avvertendo il forte odore tipico, percepibile anche dalla strada.

Sono infatti intervenuti repentinamente, poco prima delle ore 19, i vigili del fuoco del distaccamento di Augusta. Dal momento che il proprietario non si trovava in casa, hanno potuto accedere all’immobile per una porta-finestra del primo piano. I pompieri hanno individuato l’origine della fuga di gas nella fessurazione di un tubo e pertanto hanno provveduto a chiudere l’erogazione della relativa bombola.

Sul luogo si è recata, a supporto, una pattuglia di agenti della Polizia di Stato in servizio al locale commissariato di pubblica sicurezza.