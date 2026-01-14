Primo piano Augusta, cantiere di piazza Risorgimento al via il 19 gennaio: modifiche a sosta e transito pedonale di

AUGUSTA – È fissata a lunedì 19 gennaio la data di avvio del cantiere di riqualificazione di piazza Risorgimento, intervento di rigenerazione urbana nell’Isola programmato dall’amministrazione comunale fin dal dicembre del 2023. L’apertura dei lavori comporterà subito modifiche temporanee alla sosta veicolare e al transito pedonale, con possibili disagi legati alla presenza del cantiere.

Un’apposita ordinanza dirigenziale della Polizia municipale dispone infatti, a partire dalle ore 7 del 19 gennaio e per quaranta giorni, il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito pedonale in piazza Risorgimento lato est (lato cartoleria) e in viale Risorgimento ambo i lati, nel tratto compreso tra la piazza e via Adua, al fine di consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori da parte della ditta aggiudicataria. I pedoni saranno indirizzati sul lato opposto mediante apposita segnaletica di cantiere, mentre l’area dei lavori sarà delimitata con transenne e resa inaccessibile ai non addetti.

L’intervento rientra nel progetto di “Riqualificazione architettonica ed efficientamento energetico di piazza Risorgimento”, che prevede un quadro economico complessivo di 800mila euro, interamente finanziato dalla Regione Siciliana nell’ambito dei contributi per la rigenerazione urbana. Il progetto mira a rinnovare uno degli spazi storici dell’Isola attraverso una nuova configurazione architettonica della piazza (vedi elaborato progettuale in copertina) e un sistema di illuminazione pubblica a maggiore efficienza energetica, con l’obiettivo di migliorare decoro, fruibilità e sicurezza.

I lavori sono stati aggiudicati in via definitiva con determinazione dirigenziale dello scorso 24 ottobre alla “F.lli Destro srl”, con sede a Tortorici (Messina), che ha offerto il maggior ribasso pari al 9,15 per cento, al termine di una procedura di gara svolta sul Mepa. L’importo contrattuale dell’appalto è pari a 697mila 851 euro (Iva compresa), comprensivo di oneri per la sicurezza e costi della manodopera, mentre la quota residua del finanziamento regionale resta a disposizione per le successive fasi di esecuzione e completamento dell’intervento.