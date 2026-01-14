Primo piano Augusta, iniziativa pubblica sulla Chirurgia generale e il “Muscatello” al palazzo di città di

AUGUSTA – Sarà un momento pubblico di confronto tra istituzioni, sanità e comunità l’imminente conferenza di carattere storico-medico, annunciata anche quale “Inaugurazione dell’anno chirurgico”, in programma sabato 17 gennaio alle ore 9,30 nel salone di rappresentanza “Rocco Chinnici” del palazzo di città. L’iniziativa è stata annunciata con una nota congiunta firmata dal neo dirigente responsabile della Unità operativa semplice dipartimentale (Uosd) di Chirurgia generale dell’ospedale “Emanuele Muscatello”, Sebastiano Marino (nella foto di copertina), e dal sindaco Giuseppe Di Mare.

L’evento, dal titolo “L’eredità di Giuseppe Muscatello e le nuove frontiere della Chirurgia”, intende unire memoria storica e prospettive future. La giornata si aprirà con un tributo al professor Giuseppe Muscatello, illustre clinico chirurgico, accademico nonché parlamentare del Regno di origini augustane, figura che ha segnato la medicina nazionale, tra l’altro candidato al Nobel per la medicina, e che continua a rappresentare un riferimento culturale e scientifico per la città.

Dalla rievocazione storica, il programma guarderà poi all’attualità e alle sfide del futuro, con un focus sulle nuove frontiere della chirurgia moderna, caratterizzate dall’innovazione tecnologica, dalla robotica e da approcci chirurgici avanzati che stanno ridefinendo gli standard di cura. L’obiettivo dichiarato è quello di un’occasione di dialogo scientifico e culturale tra relatori del mondo sanitario e accademico e la cittadinanza.

L’annunciata iniziativa pubblica si inserisce anche nel percorso di rilancio delineato dal dottor Marino, in carica quale dirigente della Uosd ad Augusta dallo scorso ottobre a seguito di selezione interna dell’Asp di Siracusa. Al momento del conferimento dell’incarico, il responsabile della Uosd aveva infatti indicato come priorità il rafforzamento della chirurgia oncologica, evidenziando l’importanza della definizione e dell’attuazione di percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali (Pdta) dedicati e della piena operatività dei Gruppi oncologici multidisciplinari (Gom), strumenti ritenuti da Marino “fondamentali per garantire la presa in carico integrata e la continuità assistenziale dei pazienti”.

Sul piano organizzativo, secondo la più recente programmazione della rete ospedaliera 2025-2027, il reparto di Chirurgia generale del presidio di Augusta è chiamato ad assicurare 14 posti letto complessivi, di cui 12 in degenza ordinaria e 2 in day hospital, confermando il ruolo del “Muscatello” come struttura di supporto alla rete chirurgica provinciale che vede le unità operative complesse negli ospedali di Lentini e Siracusa.