Primo piano Augusta, Lions club dona pasti alla mensa del “Buon samaritano” di

AUGUSTA – Un gesto concreto di solidarietà nei confronti delle nuove povertà. Il Lions club Augusta host, presieduto da Salvatore Pitruzzello, ha promosso un’iniziativa benefica a sostegno dell’ente del terzo settore “Il buon samaritano” di Augusta, guidato da Antonio Moschitto, che gestisce la storica mensa dei poveri nei locali di proprietà dell’Opera pia “Parisi Zuppelli Santangelo”.

L’attività si è svolta sabato 10 gennaio, nell’ambito della “Settimana della fame e dell’indigenza” promossa dal governatore del Distretto Lions 108Yb Sicilia, Diego Taviano. In tale occasione, il club service augustano ha donato alla mensa sociale pasti destinati a quaranta famiglie, che ogni giorno ricevono vivande calde e generi di prima necessità.

Come sottolineato nella nota stampa diffusa dal Lions club cittadino, l’iniziativa rientra nel programma dei service di “cittadinanza attiva” e intende confermare “l’attenzione del Club con iniziative utili e fattivi contributi ai bisogni del territorio“, in un contesto segnato da “condizioni di crescente disagio che toccano fasce di popolazione che sempre più spesso si rivolgono a enti che operano nel settore delle nuove povertà“.

Il Lions evidenzia inoltre come l’azione solidale sia rivolta anche a situazioni di difficoltà meno visibili, legate a “sempre più frequenti condizioni di fragilità economica, il più delle volte non conclamate“, che rendono fondamentale il ruolo delle realtà associative impegnate nel sostegno alle famiglie in difficoltà.