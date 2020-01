Primo piano Augusta, cantieri edili irregolari, il sindacato unitario ne segnala 29. “Comune sospenda la concessione” di

AUGUSTA – “Abbiamo segnalato agli organi preposti altri 29 cantieri irregolari (!) e, qualora siano confermati i nostri incroci documentali, abbiamo chiesto la sospensione della concessione edilizia per i lavori in questione“. È questa la richiesta avanzata stamani al Comune di Augusta da parte del sindacato unitario degli edili, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, pochi giorni dopo un analogo intervento presso il Comune di Avola, dove i cantieri edili segnalati sono 17.

“Siamo in presenza di irregolarità nei confronti dei lavoratori occupati presso le imprese segnalate: dai contributi contrattuali Cassa edile per omessi/incompleti versamenti alla presenza di lavoro nero – affermano nel comunicato congiunto i segretari generali provinciali di Feneal e Fillea, Saveria Corallo e Salvo Carnevale, e i referenti territoriali di Filca Cisl, Luca Gintili e Gaetano La Braca – Si sospenda la concessione fino a quando non avverrà la regolarizzazione. È questa la nostra ennesima sollecitazione. Abbiamo già messo nero su bianco la nostra segnalazione agli organi competenti. E non ci fermeremo di certo con i Comuni di Avola e Augusta”.

“Qui la situazione è ancora peggiore – aggiungono i sindacalisti – e merita una task force per le dimensioni del fenomeno che esprime un Comune grande come Augusta. Registriamo, nel frattempo, nelle ultime ore una positivissima disponibilità di Avola e del suo Sindaco. Ci aspettiamo una maggiore sensibilità anche da parte del Sindaco di Augusta per la questione legalità nel settore edile, la stessa passione che ha espresso per la lingua italiana e per i suoi neologismi“.

