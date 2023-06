Primo piano Augusta capitale italiana della canoa polo a giugno e agosto. Buona la “prima” nel golfo Xifonio di

AUGUSTA – La massima serie del campionato nazionale di canoa polo, per la prima volta, nel golfo Xifonio. Si è disputato un weekend di grande sport, sullo specchio acqueo del porticciolo turistico “Porto Xiphonio Augusta marina” della società Pxa, sotto l’egida della Fick e con il patrocinio del Comune di Augusta.

Tra sabato 17 e domenica 18 giugno, si sono giocate al cospetto del castello federiciano ben quindici gare della Serie A maschile (quarta giornata, girone Sud) e anche ventuno partite della Serie B maschile (seconda giornata del girone 3). Le prime società della classifica generale si sfideranno nei playoff scudetto, in programma a Napoli il 29 e 30 luglio.

La Federcanoa (Fick) organizza da trent’anni i campionati di canoa polo suddivisi in tre serie, e segnatamente A, A1 e B. In questa disciplina sportiva che deriva dalla canoa, ogni squadra schiera cinque giocatori nel campo gara e fino a tre riserve, tutti su canoe speciali, provando a segnare nella porta sospesa avversaria secondo regole molto simili a quelle della pallanuoto.

Per la giornata di Serie A girone Sud disputata ad Augusta, si sono affrontate sei società: la Polisportiva Canottieri Catania, provvisoriamente in testa alla classifica generale, le altre siciliane Jomar Club Catania, Polisportiva Nautica Katana, Cn Marina di San Nicola, Canoa Polo Ortigia e, dalla Campania, il Canoa Club Napoli. Delle squadre meridionali in A mancano il plurititolato Circolo Nautico Posillipo e il Cus Bari, aggregati al girone Nord.

Ha coordinato l’evento sportivo il responsabile del comitato organizzatore Fabrizio Messina, consigliere regionale Fick, insieme a Daniele Insabella, vicepresidente Fick e responsabile nazionale del settore canoa polo, alla presenza di Elena Fazio, socia e portavoce della Pxa. Insabella ha anticipato la notizia che il 9 e 10 agosto la canoa polo tornerà nel golfo Xifonio per i playoff scudetto della Serie A under 21.

Qui di seguito il videoservizio.