Eventi Augusta, 21 giugno, è la Festa della musica: presentatori, artisti e scaletta di

AUGUSTA – Torna la Festa della musica in città, questo mercoledì 21 giugno, in piazza Duomo a partire dalle ore 18,30. L’appuntamento musicale, nato in Francia per celebrare il solstizio d’estate, ha raggiunto in Italia la ventinovesima edizione, che ha per tema “Vivi la vita” e testimonial il celebre jazzista italiano Enrico Rava, con il patrocinio del Ministero della Cultura.

La prima volta dell’iniziativa ad Augusta risale al 2016, allora unica realtà aderente in provincia. Quest’anno lo spettacolo è promosso dall’Assessorato a cultura, tradizioni e promozione del territorio. La presentazione della serata sarà curata dal duo comico augustano composto da Mirko Birritteri e Peppe Lentini, che negli ultimi mesi si sono distinti sui social network per la cosiddetta “versione fake” del programma di successo “Viva Rai2!”, versione rilanciata in diretta dallo stesso Rosario Fiorello.

Sono diciotto gli artisti iscritti al portale web nazionale della Festa della musica per il concerto di Augusta e si esibiranno secondo l’ordine sorteggiato nei giorni scorsi a palazzo di città, alla presenza degli interessati.

Qui di seguito gli artisti e la scaletta:

Simone Rapina, dj

Gaetano Ippolito, esibizione individuale

Vittoria Abramo, esibizione individuale

Serena Passaro, esibizione individuale

Alex Barone, dj

Coro “Città di Augusta”

Foreverdance, ballo

Giada e e Gae, duo

Valentina Romanello, esibizione individuale

Michele Accardo, esibizione individuale

Giuseppe Adragna, esibizione individuale

Antonio Murabito, esibizione individuale

Due di cuori, Antonio Ramaci e Aurora Gennuso

Euphoria, band

Corrado Cataldi, esibizione individuale

Marco Zarbano, esibizione individuale

Cris&Gang band

Over Sound, band

“Coordinatore della manifestazione è Alessio La Torre – fanno sapere in una nota congiunta il sindaco Giuseppe Di Mare e l’assessore Pino Carrabino – Desideriamo ringraziare padre Alfio Scapellato, amministratore parrocchiale della chiesa Madre, per la preziosa collaborazione“.