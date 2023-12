Primo piano Augusta, Capodanno in piazza con Paolo Belli e Rsc: info viabilità e navette di

AUGUSTA – Palco allestito e misure di sicurezza in atto in piazza Castello, ai giardini pubblici dell’Isola, dove nell’imminente notte di San Silvestro si terrà il grande evento di fine anno, per accogliere il 2024.

Con il concerto al via alle ore 22,30, brindisi di mezzanotte con la musica di Paolo Belli (celebre quale co-conduttore di diverse edizioni di “Ballando con le stelle” su Raiuno) accompagnato dai dodici musicisti swing della sua Big Band. Seguiranno, intorno alle ore 1, i festeggiamenti al ritmo dei dj dell’emittente catanese Radio studio centrale, Giovanni Nicastro e Alex Spagnuolo, affiancati per l’occasione dal dj augustano Maurizio Cianchino.

Servizio bus navetta gratuito con partenza alle ore 21,30.

Linee 1 e 2: partenza da Centro Caritas in piazza Unità d’Italia, corso Sicilia, viadotto Federico II, via Colombo e ritorno.

Linea 3: partenza da piazza Maestri del Lavoro (mercato giornaliero), via Adua, via Caracciolo, piazzale delle Ancore (Marisicilia), via Marina Levante, via Xifonia, via Colombo.

Secondo l’ordinanza di Polizia municipale numero 373, il viadotto Federico II sarà chiuso in direzione di marcia verso l’Isola il 31 dicembre dalle ore 21 e fino alle 3 della notte, ma “solo nel caso in cui sia necessario a seguito di grossa affluenza di traffico verso il centro storico”. Il percorso alternativo di accesso all’Isola sarà allora quello attraverso la Porta spagnola. Inoltre, quanto alla viabilità interna dei giardini pubblici e di via Colombo, è disposto il divieto di transito e fermata già dalle ore 14 del 31 dicembre e fino alle 3 della notte.

Per quanto riguarda l’ordine pubblico, il sindaco ha firmato l’ordinanza numero 47, con la quale dispone: per le attività di somministrazione alimenti e bevande “nelle adiacenze di piazza Castello”, il divieto di vendita di bottiglie e contenitori di vetro o lattine a partire dalle ore 14,30 del 31 dicembre e fino a 2 ore dopo il concerto; per gli utenti, il divieto di introdurre nell’area di piazza Castello bottiglie e contenitori di vetro o lattine, nonché materiale pirotecnico o botti.