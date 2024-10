Primo piano Augusta, “Casa biblioteca”, al via incontri con autori di fama nazionale e corsi tra cucito e fitoalimurgia di

AUGUSTA – Al via una serie di incontri con gli autori di libri e svariati corsi nella biblioteca comunale “Georges Vallet”, riaperta lo scorso aprile a seguito di lavori.

È questo il nucleo del progetto “Casa biblioteca“, promosso dal Comune, che vede nel programma attività volte a favorire l’avvicinamento, la conoscenza e l’utilizzo dei locali al piano terra di palazzo di città da parte dei cittadini. Tutti gli appuntamenti, infatti, si svolgeranno proprio in biblioteca, con ingresso da via Principe Umberto 89.

Tra le attività culturali sono già calendarizzati tre incontri con autori di fama nazionale (vedi collage di copertina), in collaborazione con la “Demea eventi culturali” di Roma, per una mini rassegna letteraria chiamata “Autunno in biblioteca“. Mercoledì 16 ottobre (ore 17,30), la scrittrice e giornalista televisiva Ritanna Armeni, brindisina, presenterà il suo ultimo libro, Il secondo piano, edito nel 2022. Mercoledì 30 ottobre (ore 17), l’architetto, regista e illustratore barese Francesco Carofiglio, fratello del più noto scrittore Gianrico, presenterà il romanzo La stagione bella, edito nel 2024. Mercoledì 20 novembre (ore 17,30), la filosofa romana Donatella Di Cesare, professore ordinario di Filosofia teoretica a “La Sapienza”, presenterà il saggio Democrazia e anarchia. Il potere nella polis, edito nel 2024.

Seguiranno: le iniziative comunali “Un libro al buio!” dall’1 dicembre e “Natale in biblioteca“, quest’ultima con libri, giochi da tavolo e attività per ogni fascia d’età tra il 15 dicembre e il 5 gennaio; gruppi di lettura con rispettivo incontro mensile, gestito in autonomia; la nuova edizione del “Maggio dei libri“, l’iniziativa, a cui il Comune aderisce, del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura in collaborazione con l’Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

Quanto ai workshop, ne sono già stati calendarizzati tre e richiedono l’iscrizione tramite l’apposito modulo disponibile sul sito web del Comune. Un corso di cucito creativo, a cura di Maria Grazia Campisi, si terrà dal 21 ottobre al 9 dicembre, ogni lunedì dalle ore 9 alle 12. Il workshop “Ric@maugusta“, a cura di Angela Lo Bianco, è in programma dal 23 ottobre all’11 dicembre, ogni mercoledì dalle ore 14,30 alle 17,30. “A tavola con le piante: corso di fitoalimurgia” è il titolo del workshop a cura di Antonino Uccello, che nel mese di aprile prossimo terrà due incontri in biblioteca, tre lezioni sul campo e una lezione di cucina “fitoalimurgica”, parola che vuol esprimere la capacità di nutrirsi con fiori e piante spontanee.

Il progetto “Casa biblioteca” è promosso, oltre che dal sindaco Giuseppe Di Mare, dagli assessorati comunali alla Cultura e alla Coesione sociale, retti rispettivamente da Pino Carrabino e Biagio Tribulato.