Primo piano Augusta, riapre la biblioteca comunale: superate le “criticità primarie”, al via servizi digitali di

AUGUSTA – La biblioteca comunale “Georges Vallet”, ubicata dal novembre del 2012 al piano terra del palazzo di città, accanto all’Urp, riapre al pubblico dopo un paio di mesi dalla chiusura per lavori.

A seguito dell’analisi delle annose criticità del servizio e dei locali, contenute in un documento redatto da personale dell’ottavo settore e approvato dalla giunta, contestualmente alla proposta di riqualificazione, sono stati effettuati alcuni interventi di manutenzione straordinaria, sia sulle pareti delle quattro sale che sull’impianto elettrico, e l’avvio dello svecchiamento delle collezioni.

Un mini evento con tanto di musica dal vivo per la riapertura si è tenuto nella mattina di ieri, Giornata mondiale del libro, alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare, degli assessori Pino Carrabino e Pippo Spanò, del presidente del consiglio comunale Marco Stella, dei dipendenti comunali preposti (Enza Torre, Simona Sirugo e Mauro Farina, dirigente Lilli Passanisi), di referenti della Soprintendenza di Siracusa, della rete Opac e del servizio Mlol, insieme a rappresentanze di alunni dei quattro istituti comprensivi cittadini e studenti rappresentanti d’istituto delle scuole superiori.

Per invertire il trend negativo di accessi in calo nell’ultimo quinquennio, nel piano di rilancio della biblioteca, l’amministrazione ha previsto, oltre al nuovo logo (disegnato dal dipendente comunale, architetto Ottavio Mingo), una biblioteca tematica con sezioni dedicate alla Sicilia e autori locali, nuovi servizi di promozione alla lettura a sostegno della diversità, postazioni internet per l’utilizzo del catalogo in rete Opac e infine anche il servizio Mlol (Media library on line), la biblioteca digitale per il prestito dei libri in digitale con la più grande collezione di contenuti per biblioteche italiane.

“Abbiamo inaugurato uno spazio fisico che non resta solo tale – afferma, a margine dell’iniziativa, il sindaco Giuseppe Di Mare – ma che arriverà presto nelle case degli augustani con tutti i servizi digitali creati. Vi invito a visitare la biblioteca, a prendere in prestito libri, a coltivare la passione per la lettura ed infine a gustare la conoscenza che solo un libro a volte regala e a condividerla con tutti“.

Quanto agli ulteriori passi necessari nel solco della riqualificazione, l’assessore Pino Carrabino ci risponde: “Le criticità primarie erano quelle dei locali: intonaci, tinteggiatura, impianto elettrico che era in parte fuori uso. Abbiamo fatto una prima operazione di spolveratura rimuovendo tutti i testi, mentre i testi di pregio sono stati inseriti nell’ultima stanza dove abbiamo raccolto il fondo Blasco, quello dell’ex sindaco Marotta donato di recente, insieme a quelli della famiglia D’Oscini e del professore Giummo. Le opere pregiatissime le abbiamo esposte in un’apposita teca“.

“L’archivio digitalizzato è in corso di rifacimento – precisa l’assessore – a seguito di questa sistemazione e allo scarto avviato. Adesso è possibile consultare tutti i quotidiani che erano nella vecchia biblioteca“.

Nell’occasione della riapertura, è stata ricordata l’iniziativa in collaborazione con l’associazione “Genitori e figli – Unitevi a noi“, che vede, nell’androne accanto alla biblioteca, scatoloni per la raccolta di libri da destinare alle mini librerie pubbliche. Donate dal sodalizio presieduto da Antonio Caruso, sono presenti nell’Isola in piazza Risorgimento e in piazza Castello nel cuore dei giardini pubblici, al parco giochi della Borgata tra via Di Vittorio e via Matteotti, nel piazzale interno della chiesa di San Giuseppe Innografo al Monte e in piazza Castello a Brucoli.