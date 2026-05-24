Primo piano Augusta celebra il patrono San Domenico nel giorno del voto: ecco il programma liturgico di

AUGUSTA – Il giorno del patrocinio di San Domenico, patrono della città, cade oggi, domenica 24 maggio, ma quest’anno i tradizionali festeggiamenti esterni slittano di una settimana per la concomitanza con le elezioni amministrative per il rinnovo di sindaco e Consiglio comunale, in corso proprio tra oggi e domani. Resta invece invariato il cuore liturgico della ricorrenza, con le celebrazioni religiose nella chiesa di San Domenico nel segno della Pentecoste e del santo patrono.

Lo slittamento del programma esterno era stato annunciato ufficialmente già due mesi fa dall’arciprete della chiesa Madre, don Alfio Scapellato, alla luce della coincidenza tra la tradizionale festa del 24 maggio e la tornata elettorale amministrativa. Una scelta che ha comportato il rinvio al successivo fine settimana delle processioni religiose per le vie cittadine, così come del cartellone civile promosso dal Comune, con concerti e spettacoli in piazza Castello.

Resta dunque confermato oggi il programma religioso del patrocinio, a seguito del novenario celebrato dal 15 al 23 maggio, che ha visto la partecipazione dei sacerdoti della città nelle celebrazioni liturgiche dello scorso fine settimana.

Per la giornata odierna dedicata alla solennità della Pentecoste e alla memoria della festa del patrocinio di San Domenico, aperta dalle salve di cannone, il programma prevede alle ore 8 il suono festoso delle campane e l’esposizione del Braccio reliquiario del patrono. Alle ore 9 la celebrazione della santa messa presieduta dal parroco emerito don Elia Cannavà.

Momento centrale della giornata è la liturgia eucaristica delle ore 10,30, nella chiesa di San Domenico, presieduta dall’arcivescovo metropolita di Siracusa, monsignor Francesco Lomanto. I canti saranno affidati alla Corale polifonica “Iubilaeum – Città di Augusta”.

In serata, alle ore 18,30, è prevista la recita del santo Rosario, seguita alle ore 19 dalla messa solenne presieduta da don Danilo Milelli, con accompagnamento musicale della Corale “Note in armonia”.

Le celebrazioni esterne entreranno invece nel vivo dalla prossima settimana. Secondo il nuovo calendario delineato dall’arciprete, venerdì 29 maggio si terrà la processione del Braccio reliquiario; sabato 30 maggio la messa mattutina con le autorità cittadine e, in serata, la tradizionale processione del simulacro di San Domenico; domenica 31 maggio, infine, la celebrazione conclusiva con la messa serale e la cosiddetta “conservata” del simulacro.