Primo piano Augusta, oltre 200mila euro per i concerti di San Domenico: da Baby K a Britti, ecco il conto del cartellone comunale di

AUGUSTA – Sono slittati di una settimana, per effetto della concomitanza con le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale, ma mantengono il profilo di evento di punta del programma patronale i grandi spettacoli a ingresso libero promossi dal Comune per i festeggiamenti in onore di San Domenico. Il cartellone musicale e di intrattenimento in piazza Castello, nel cuore dei giardini pubblici, supera infatti i 200mila euro di costi già impegnati per cachet artistici e conduzione (193.140 euro) e diritti Siae (10.500 euro), ai quali andranno aggiunte ulteriori spese accessorie, tra cui logistica, service tecnici, trasporti, sicurezza, comunicazione e allestimenti.

MESSAGGIO POLITICO AUTOGESTITO

Il programma prevede giovedì 28 maggio alle ore 21,30 Baby K, venerdì 29 maggio alle 22 Alex Britti, che aprirà proprio da Augusta il suo tour estivo con presentazione affidata a Ruggero Sardo, domenica 31 maggio alle 21,30 Bianca Atzei, lunedì 1 giugno alle 21,30 Fausto Leali. In mezzo, sabato 30 maggio alle 22, spazio a uno spettacolo misto con artista locale Bella & friends, oltre al cabaret con Francesco Scimemi, presentato da Salvo La Rosa.

Il cartellone comunale può contare su un articolato sostegno istituzionale e privato, con il patrocinio degli assessorati regionali del Turismo, sport e spettacolo e delle Autonomie locali e funzione pubblica, dell’Assemblea regionale siciliana, dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, oltre a sponsor privati del tessuto industriale e produttivo del territorio.

Dalle determine dirigenziali dell’ottavo settore “Servizi per il welfare e la coesione sociale”, emergono gli impegni di spesa. La voce economicamente più rilevante, seppur di poco, è quella relativa a Baby K, nome d’arte di Claudia Nahum, artista nata a Singapore e cresciuta tra Londra e l’Italia, divenuta tra i volti più popolari del pop italiano contemporaneo. Il Comune ha affidato la produzione del concerto del 28 maggio alla società catanese “BM produzioni musicali srls unipersonale“, per un importo di 62mila 680 euro (Iva compresa), comprensivo anche della voce “noleggio strutture e attrezzature”. L’artista è nota per successi come Roma-Bangkok (tra i singoli italiani più venduti di sempre), Voglio ballare con te, Da zero a cento e Playa.

Per Alex Britti, cantautore e chitarrista romano tra i più apprezzati del panorama pop-blues italiano, l’affidamento alla società “Puntoeacapo srl” di Catania vale 60mila 500 euro (Iva compresa). Britti, vincitore tra l’altro del Festival di Sanremo 1999 nella categoria Nuove Proposte con Oggi sono io, ha costruito una carriera costellata di hit come La vasca, 7000 caffè e Solo una volta (o tutta la vita).

Per la doppia serata del 31 maggio e 1 giugno, con Bianca Atzei e Fausto Leali, il Comune ha impegnato 62mila 810 euro (Iva compresa), tramite affidamento alla società ragusana “Marcello Cannizzo agency srl“, somma ripartita così: 29.600 euro più Iva al 10 per cento per il concerto di Atzei con la sua band; 27.500 euro più Iva al 10 per cento per Leali e la sua band.

Bianca Atzei, cantante milanese di origini sarde, ha legato il proprio nome a brani come L’amore vero, Ora esisti solo tu e alle partecipazioni al Festival di Sanremo. Fausto Leali, storica voce della musica leggera italiana, originario del Bresciano, rappresenta invece uno dei nomi più longevi del panorama nazionale, con classici come A chi, Io camminerò e Mi manchi, oltre a numerose partecipazioni sanremesi e una vittoria al Festival nel 1989 in coppia con Anna Oxa.

Più contenuto il costo dello spettacolo del 30 maggio, affidato alla società “Insieme spettacoli srls” di Vittoria: 5mila 500 euro (Iva compresa) per il format con Francesco Scimemi, illusionista e showman palermitano noto al pubblico televisivo nazionale, con conduzione di Salvo La Rosa, volto storico dell’intrattenimento siciliano.

Alla conduzione della serata del concerto di Britti sarà invece Ruggero Sardo, conduttore televisivo e autore catanese, per un compenso di 1.650 euro (Iva compresa).

A completare il quadro, il Comune ha già impegnato 10mila 500 euro (Iva inclusa) per i diritti d’autore dovuti alla Siae per gli eventi inseriti nel programma dei festeggiamenti.