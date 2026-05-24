Elezioni amministrative 2026, affluenza ad Augusta in tempo reale
AUGUSTA – Urne aperte dalle ore 7 di questa domenica 24 maggio, per le elezioni amministrative 2026 che chiamano al voto i cittadini augustani per il rinnovo di sindaco e Consiglio comunale. Sono complessivamente 32.828 gli aventi diritto distribuiti nelle 41 sezioni elettorali del territorio comunale, secondo i dati del servizio elettorale della Regione Siciliana.
La città sceglierà il nuovo primo cittadino fra tre candidati sindaco: l’uscente Giuseppe Di Mare, sostenuto dalla coalizione di centrodestra e civica; Salvo Pancari, candidato della coalizione progressista; Concetto Cacciaguerra, indipendente d’area civica.
Complessivamente sono 12 le liste presentate, con 269 candidati al Consiglio comunale.
Qui l’approfondimento completo con liste, candidati e assessori designati.
Quando si vota
Le operazioni di voto si svolgono su due giornate:
- domenica 24 maggio, dalle ore 7 alle 23
- lunedì 25 maggio, dalle ore 7 alle 15
Alla chiusura definitiva delle urne, lunedì pomeriggio, prenderà il via lo scrutinio.
Affluenza: aggiornamenti in tempo reale
L’affluenza verrà rilevata ufficialmente in quattro momenti: domenica 24 maggio alle ore 12 la prima rilevazione, alle ore 19 la seconda rilevazione, alle ore 23 il dato di chiusura della prima giornata, lunedì 25 maggio alle ore 15 il dato definitivo dell’affluenza complessiva.
(Articolo in aggiornamento con i dati ufficiali del servizio elettorale regionale)
AFFLUENZA ORE 12: dato in aggiornamento
AFFLUENZA ORE 19: dato in aggiornamento
AFFLUENZA ORE 23: dato in aggiornamento
AFFLUENZA DEFINITIVA ORE 15 (LUNEDÌ): dato in aggiornamento
Come si vota
Nei Comuni siciliani superiori a 15mila abitanti, come Augusta, è possibile:
- tracciare un segno solo sul nome del candidato sindaco;
- votare una lista collegata, tracciando un segno sul simbolo, con voto automaticamente esteso al candidato sindaco;
- esprimere il voto disgiunto, scegliendo un candidato sindaco e una lista non collegata;
- indicare fino a due preferenze per i candidati al Consiglio comunale, purché di sesso diverso e appartenenti alla stessa lista.
Se nessun candidato sindaco supererà il 40 per cento dei voti validi, ci sarà il ballottaggio tra i due candidati sindaco più votati in programma domenica 7 e lunedì 8 giugno.
Documenti necessari
Per votare occorre presentarsi al seggio con:
- documento di riconoscimento valido
- tessera elettorale con spazi disponibili per la vidimazione
Tessere elettorali e documenti
Il Comune ha previsto aperture straordinarie per agevolare gli elettori.
Rilascio tessere elettorali
- sabato 23 maggio: ore 9-18
- domenica 24 maggio: ore 8-23
- lunedì 25 maggio: ore 7-15
Ufficio carte d’identità (solo per esigenze di voto)
Apertura straordinaria per cittadini con documento scaduto o smarrito:
- sabato 23 maggio: ore 8,30-13 e 14,30-20,30
- domenica 24 maggio: ore 8,30-13,30 e 14,30-22
Per il rilascio della carta d’identità elettronica occorrono fototessera recente, precedente documento o denuncia di smarrimento e ricevuta del pagamento previsto.