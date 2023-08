Primo piano Augusta, centra terno secco al Lotto e vince 45mila euro di

AUGUSTA – Nell’estrazione del Lotto di giovedì 24 agosto, la vincita più alta di giornata è stata centrata proprio ad Augusta, come riporta la testata giornalistica specializzata Agipronews.

Un fortunato giocatore, con il terno secco 7-17-76 sulla ruota di Palermo, ha vinto 45mila euro.

Un mese fa (estrazione di venerdì 21 luglio), sempre nel concorso del Lotto, si registrava ad Augusta una doppia vincita, con una combinazione sulla ruota di Palermo, da 137.775 euro complessivi.

Si ricorda che il Lotto rientra nella categoria del gioco d’azzardo e consiste in puntate in denaro nel tentativo di indovinare i cinque numeri tra 1 e 90 estratti sulle varie ruote nazionali. È un gioco regolamentato da leggi statali e la sua gestione è affidata all’Ispettorato generale per il Lotto e le Lotterie presso il Ministero dell’economia e delle finanze.

(Foto di copertina: generica)