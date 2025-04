Primo piano Augusta, centro impiego, individuato il lotto per la costruzione della nuova sede di

AUGUSTA – Un lotto di proprietà comunale su via Panoramica esteso complessivamente 2.970 metri quadri, con destinazione urbanistica “E1 agricola“. È questa la sede individuata dall’amministrazione Di Mare per la costruzione di un nuovo edificio per ospitare il Centro per l’impiego di Augusta, che sarà, all’esito dei lavori, trasferito dall’attuale sede in affitto nel cuore della Borgata al Monte.

Il progetto esecutivo, con un quadro economico da 1 milione 21mila euro, è stato approvato con delibera di giunta lo scorso 4 aprile. L’atto amministrativo sarà inoltrato alla Regione siciliana per la stipula della convenzione necessaria per finanziare la spesa e realizzare l’intervento di “nuova costruzione”.

Appena un mese fa, la giunta aveva dato via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica redatto dai tecnici comunali, che avrebbe poi ottenuto l’approvazione preventiva dal nucleo di analisi e valutazione per l’attuazione del Piano regionale per il potenziamento dei Centri per l’impiego.