News Augusta, docente “Ruiz” nel nucleo di supporto regionale per l’orientamento Usr Sicilia di

AUGUSTA – L’Istituto superiore “Arangio Ruiz” è stato inserito all’interno del Nucleo di supporto regionale per l’orientamento per il biennio 2025-2027, su proposta del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia. A rappresentare il “Ruiz” sarà la professoressa augustana Tania Rizzotti, in qualità di docente orientatore di una realtà scolastica complessa e articolata con quasi mille studenti, in cui l’orientamento viene svolto in tutte le classi del biennio e del triennio.

“Il Nucleo di supporto per l’orientamento di durata biennale – riferisce, esprimendo soddisfazione, la dirigente scolastica del “Ruiz”, Maria Concetta Castorina – avrà il compito di: definire le azioni di accompagnamento delle “Linee guida per l’orientamento”; curare il coordinamento a livello territoriale con le azioni previste dal Ministero dell’Istruzione e del Merito; gestire gli aspetti organizzativi e attuativi a supporto delle istituzioni scolastiche; pianificare attività di raccordo nella transizione scuola-università; organizzare momenti formativi e informativi rivolti al personale scolastico“.

Oltre alla docente augustana, faranno parte dell’organismo, alla sua seconda costituzione biennale e che si riunirà una volta al mese nella sede palermitana dell’Ufficio scolastico regionale: il direttore generale dell’Usr Sicilia, Giuseppe Pierro in qualità di presidente; la dirigente Ufficio II – Usr Sicilia Viviana Assenza; Ornella Campo, dirigente tecnica – Usr Sicilia – Referente per l’orientamento; Filippo Ciancio, dirigente tecnico – coordinatore del Servizio ispettivo – Usr Sicilia; Carmelo Salvatore Benfante Picogna, dirigente tecnico – Usr Sicilia; Alessandro Greco, dirigente scolastico 3° Istituto comprensivo di Milazzo (Messina); Lucia Bonaffino, dirigente scolastica Istituto superiore “Salvo D’Acquisto” di Bagheria (Palermo); Tiziana D’Anna, dirigente scolastica Liceo “Leonardo” di Giarre (Catania); Giuseppa Lubrano, docente Usr Sicilia; Maria Violetta Brundo, docente e referente per l’orientamento presso l’Università degli studi di Catania; Tina Santuccio, docente tutor orientatore Liceo classico “Cutelli” di Catania; Maria Grazia Picicuto, docente tutor orientatore Liceo “Galileo Galilei” di Palermo; Marisa Franzone, funzionaria Ufficio II – Usr Sicilia.

(Nella foto di repertorio in copertina, in piedi da sinistra: la ds Castorina e la docente Rizzotti)