Primo piano Augusta, “ciaramiddari” siciliani chiamati al 3° raduno nell’Isola di

AUGUSTA – Si svolgerà domenica 10 dicembre la terza edizione del raduno dei “ciaramiddari” siciliani, i suonatori, cioè, dell’arcaico strumento musicale a fiato anche noto nell’Italia centro-meridionale come zampogna.

L’evento, ideato nel 2021 e curato dall’augustano Emanuele Di Grande, “ciaramiddaro” per passione nonché presidente della banda musicale cittadina, è sponsorizzato interamente dalla Società augustana di storia patria, presieduta da Salvatore Romano.

Secondo il programma, alle ore 17 arriveranno gli zampognari provenienti da vari luoghi della Sicilia e alle 17,30 saranno accolti nel salone di rappresentanza “Rocco Chinnici” del palazzo di città. Alle 18,30 avrà inizio l’esibizione itinerante lungo la “Via dei presepi” locale, con la partecipazione degli alunni dei quattro istituti comprensivi. L’ultima tappa avrà luogo nella chiesa Madre, dove don Alfio Scapellato reciterà una preghiera e impartirà la benedizione.

Al debutto, il raduno ha annoverato la partecipazione di oltre venti suonatori di zampogna, per le vie dell’Isola nonostante le condizioni meteo non favorevoli a causa del forte vento. L’anno scorso, alla seconda edizione (vedi foto di repertorio in copertina), l’evento ha visto la partecipazione delle scuole primarie degli istituti comprensivi, che hanno rappresentato la Natività nelle chiese del centro storico, indossando abiti inerenti al lieto evento e procedendo poi in ordinata processione per la “strata mastra”, la via Principe Umberto, fino alla chiesa di Sant’Andrea e successivo ritorno in chiesa Madre, dove i “ciaramiddari” hanno allietato i numerosi presenti con nenie tipiche del Natale.

“Anche nell’ambito dei festeggiamenti di questo periodo, organizzati per il Natale imminente – si legge nella nota della Società augustana di storia patria – è stato inserito questo evento con il patrocinio gratuito del Comune di Augusta amministrato dal sindaco Di Mare, l’Assessorato alla Cultura retto da Giuseppe Carrabino e la sponsorizzazione totale della Società augustana di storia patria, donando alla cittadinanza questo spettacolo perché i più anziani possano rivivere i tempi passati e i giovani possano conoscerli“.

“Lo spettacolo dei suonatori di questo antico strumento musicale a fiato, che scendevano dai monti per rallegrare i cittadini, è certamente un ricordo trasmesso da tempo remoto e che sarà assicurato anche quest’anno – si sottolinea nella nota del sodalizio – grazie all’impegno non indifferente della Società augustana di storia patria e all’organizzazione del suonatore di ciaramedda Emanuele Di Grande“.