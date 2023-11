Primo piano Augusta, interruzione ex Ss 114, ieri il sopralluogo dei tecnici. Da Fi una “soluzione alternativa” di

AUGUSTA – È stato effettuato ieri il sopralluogo tecnico sul tratto della ex Ss 114 che attraversa la zona industriale in direzione di Augusta, da alcuni anni interdetto al traffico per un cedimento della carreggiata all’altezza della cosiddetta “Viabilità Asi Montedison – Punta Cugno”. Mentre dovrebbero partire a breve i lavori di manutenzione straordinaria, aggiudicati nei mesi scorsi dall’ex Provincia, del tratto cosiddetto “Siracusa-Priolo-Montedison”.

Al sopralluogo dei tecnici del Libero consorzio comunale di Siracusa, giacché la strada è provinciale, e del Genio civile di Siracusa, annunciato alla vigilia dal deputato regionale di Fratelli d’Italia, Carlo Auteri, dovrebbe seguire l’avvio di un “iter che preveda uno studio geologico al fine di individuare le soluzioni – ha dichiarato il parlamentare all’Ars – che possono garantire la perfetta riuscita della sistemazione del tratto stradale e quindi la restituzione permanente all’uso pubblico della strada“.

“Dopo le numerose istanze da parte dei cittadini, l’interessamento dell’on. Peppe Carta e del sindaco di Augusta, con cui è avviata una fitta interlocuzione – ha aggiunto Auteri – ho chiesto e ottenuto dal Dipartimento regionale la massima attenzione. Cerchiamo una soluzione celere ma che duri nel tempo perché non possiamo permetterci questi continui problemi”.

Oggi interviene Forza Italia, con una stampa sottoscritta dal coordinatore provinciale Corrado Bonfanti, il riconfermato coordinatore comunale Paolo Amato e il consulente provinciale del partito sui temi inerenti alle aree industriali e portuali Stefano Munafò.

Dai forzisti arriva una proposta nella direzione di “interventi, seppure provvisori e non dispendiosi, per migliorare la viabilità in attesa degli interventi risolutivi e definitivi“. “Dal sopralluogo, infatti, si evince che i tempi di ripristino della strada non saranno brevi, visto i problemi di natura geologica che sono stati riscontrati – scrivono i tre dirigenti di Forza Italia – Questo gruppo politico propone una soluzione alternativa: si ritiene opportuno che venga disposto, provvisoriamente, il doppio senso di circolazione sull’altro tratto di strada aperta al traffico, per poi ricongiungersi nel tratto di strada non danneggiata in maniera da lenire in parte le difficoltà dei tantissimi cittadini e lavoratori che vivono e operano nella zona industriale. Un’iniziativa questa, utile anche alle attività di soccorso e pronto intervento, protezione civile in primis, per eventuali emergenze che si dovessero verificare nell’area“.

“Apprezziamo peraltro con piacere che, dopo il nostro intervento, in tanti stiano intervenendo per sensibilizzare gli uffici preposti alla sistemazione della viabilità in quella importante zona – asseriscono Bonfanti, Amato e Munafò – Siamo consapevoli di avere sollevato un problema la cui soluzione è strategica sia sul piano economico che sociale“.