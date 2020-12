Primo piano Augusta, “cimitero” delle navi, un fondo nazionale per la rimozione dei relitti in rada di

AUGUSTA – Si apre un possibile spiraglio per la rimozione almeno di qualcuno dei relitti navali stazionanti nella rada megarese, nella porzione diventata negli anni un vero e proprio “cimitero delle navi“. Si tratta dello specchio acqueo più a nord, contiguo alle saline Migneco-Lavaggi, dove è possibile scorgere oltre una decina di unità navali tra dismesse, sequestrate o abbandonate (vedi immagine di copertina, estratta da Google Maps).

Un emendamento alla legge di bilancio attualmente all’esame del Parlamento, prevede la costituzione di un fondo per coprire fino alla metà dei costi di rimozione che dovrebbero sostenere le rispettive Autorità portuali competenti sui bacini di Augusta, Taranto e La Spezia.

Lo rendono noto congiuntamente il senatore augustano Pino Pisani e il deputato siracusano Paolo Ficara, parlamentari del Movimento 5 stelle al governo. “Con un emendamento presentato dalle forze di maggioranza, tra cui uno anche del Movimento 5 stelle – dichiarano – è stato costituito il fondo per la rimozione delle navi abbandonate nei porti. Ed anche il porto di Augusta rientra tra quelli che, in via prioritaria, potranno beneficiare dell’intervento. Sono stati accantonati 7,5 milioni di euro per gli anni 2021 (1,5), 2022 (3) e 2023 (3) per coprire i costi sostenuti dalle Autorità portuali di sistema per la rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti, fino a un massimo del 50%. Augusta, Taranto e La Spezia i tre bacini indicati. Autorità competente è la Marina militare”.

Nell’ottobre del 2018, in occasione di un convegno sul Porto promosso dalla Commissione comunale di storia patria al palazzo municipale, l’allora comandante della Capitaneria di porto, capitano di vascello Attilio Montalto (attuale segretario generale dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale), a quesito posto sul tema, evidenziò le difficoltà, in particolare nei casi di relitti stranieri, nel risalire ai soggetti a cui compete la rimozione e lo smaltimento, accollandosi i relativi ed elevati costi.