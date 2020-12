Primo piano Augusta, maltrattamenti in famiglia, 35enne allontanato da casa di

AUGUSTA – È stato allontanato dalla casa familiare un 35enne augustano, con il contestuale divieto di avvicinamento alla persona offesa, quali misure cautelari eseguite da poliziotti del locale commissariato di pubblica sicurezza.

L’uomo risulta indagato per maltrattamenti in famiglia a danno dell’anziana madre ottantenne, che, secondo l’accusa, sarebbe stata “aggredita in più occasioni verbalmente e fisicamente per futili motivi legati alla richiesta di soldi“.

