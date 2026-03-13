Primo piano Augusta, cittadinanza onoraria per Cassia, Vadalà e Papotto di

AUGUSTA – La giunta comunale di Augusta ha deliberato la concessione di tre cittadinanze onorarie, nelle more dell’approvazione definitiva da parte del consiglio comunale. Il riconoscimento riguarda, per motivi diversi, tre esponenti dell’Arma dei carabinieri: il luogotenente Paolo Cassia, attuale comandante della stazione dei carabinieri di Augusta prossimo al collocamento in quiescenza, il generale Giuseppe Vadalà e il tenente colonnello Giuseppe Papotto, rispettivamente commissario unico per la bonifica delle discariche e subcommissario, principali responsabili dell’iter che ha portato alla restituzione alla città del campo sportivo “Fontana”, formalmente riconsegnato al Comune il 29 gennaio scorso.

Una deliberazione riguarda, quindi, il primo maresciallo luogotenente carica speciale Paolo Cassia, insignito tra l’altro dell’onorificenza di cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica nel 2017. Siracusano di origine ma da oltre tredici anni in servizio ad Augusta, dopo un triennio dal 2005 al 2008, nel corso della sua permanenza in città ha svolto un ruolo di riferimento per la comunità locale, distinguendosi per l’attività di presidio del territorio e per l’impegno nelle iniziative di educazione alla legalità rivolte ai giovani. Ad Augusta ha anche costruito la propria famiglia, consolidando un forte legame con il territorio e con la comunità cittadina. Tra le motivazioni, testualmente, si legge: “Un uomo che, nel corso del suo lungo e onorato comando presso la Stazione Carabinieri di Augusta, ha rappresentato un esempio cristallino di dedizione al dovere e di altissimo senso dello Stato, un vero e proprio baluardo di legalità e un punto di riferimento accessibile per ogni cittadino“.

Con altra deliberazione, si intende conferire il medesimo riconoscimento, contestuale, a Vadalà e Papotto. Per quanto concerne il generale di divisione Giuseppe Vadalà, messinese di origine, alto ufficiale dell’Arma dei carabinieri, nella qualità di commissario unico del Governo per la bonifica delle discariche abusive. Nel suo ruolo ha coordinato numerosi interventi su scala nazionale finalizzati al superamento delle procedure di infrazione comunitaria in materia ambientale. Tra questi rientra anche il complesso percorso che ha consentito la messa in sicurezza permanente e la rifunzionalizzazione dell’area del campo sportivo “Fontana”, un intervento atteso dalla chiusura per la presenza di ceneri di pirite nel sottosuolo, avvenuta 21 anni fa, e ritenuto strategico per la riqualificazione urbana e ambientale della Borgata.

Il terzo riconoscimento riguarda il tenente colonnello Giuseppe Papotto, milanese di nascita, subcommissario della struttura commissariale per la bonifica delle discariche e figura operativa di riferimento nel progetto di recupero dell’area del campo “Fontana”. Il suo contributo tecnico e organizzativo è stato determinante nelle diverse fasi dell’intervento che ha portato alla definitiva messa in sicurezza del sito e alla restituzione dell’area alla fruizione della comunità.

Nella motivazione formale che li accomuna, si legge, tra l’altro, che Vadalà e Papotto, “ben oltre i doveri d’ufficio, hanno interpretato la loro missione con un’abnegazione e una sensibilità civile fuori dal comune, instaurando con la comunità di Augusta un legame di fiducia e reciproca stima“.