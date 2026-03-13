Primo piano Augusta, visita del generale Del Monaco alla compagnia carabinieri di

AUGUSTA – Il generale di divisione Ubaldo Del Monaco, comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha visitato ieri mattina la Compagnia Carabinieri di Augusta. La visita istituzionale si è svolta presso la sede del comando di via Aldo Moro, alla Borgata, sotto la guida del capitano Luca Pisano.

Il generale Del Monaco era accompagnato dal comandante provinciale dei Carabinieri di Siracusa, colonnello Dino Incarbone. Nel corso della giornata ha incontrato anche l’ammiraglio di divisione Lorenzano Di Renzo, nuovo comandante del Comando Marittimo Sicilia.

Durante la visita il comandante della Legione ha incontrato una rappresentanza del personale in servizio, i comandanti delle stazioni dipendenti dalla Compagnia di Augusta e i rappresentanti dell’Associazione nazionale carabinieri.

Nel suo intervento il generale si è complimentato con i militari per l’attività svolta sul territorio, sottolineando l’importanza del lavoro quotidiano a favore della comunità locale. In particolare ha evidenziato il valore della presenza costante delle stazioni dell’Arma e il ruolo di prossimità svolto nei confronti dei cittadini.

Nel corso dell’incontro il comandante della Legione Carabinieri “Sicilia” ha inoltre esortato i militari a svolgere i propri compiti istituzionali con spirito di servizio e senso di responsabilità, ribadendo l’importanza dell’ascolto e della vicinanza alla popolazione.