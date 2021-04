Primo piano Augusta, commerciante ritorna in negozio dopo la pausa pranzo e sventa tentato furto di

AUGUSTA – Nel primo pomeriggio di ieri, il commerciante augustano A.T., sessantatreenne, si è trovato, suo malgrado, a sventare un tentativo di furto con scasso ai danni del negozio di servizi pubblicitari che gestisce in via XXV Aprile, alla Borgata.

Secondo quanto ci riferisce, durante la pausa pranzo aveva chiuso il negozio per recarsi nella vicina abitazione. Verso le 14,30, uscendo da casa, ha quindi notato che due soggetti stavano armeggiando con un utensile sulla porta d’ingresso dell’attività. Alla vista dell’uomo, i due si sarebbero dati alla fuga.

Nella immediatezza dell’episodio il commerciante ha telefonato al 112, che ha inviato una pattuglia dei carabinieri. I militari intervenuti, effettuati i rilievi del caso, hanno quindi raccolto la denuncia contro ignoti del sessantatreenne.

