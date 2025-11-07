Primo piano Augusta comune di passaggio della fiamma olimpica verso Milano Cortina 2026 di

AUGUSTA – Augusta si prepara a entrare nel grande viaggio della fiamma olimpica che unirà simbolicamente tutta l’Italia verso la 25ª edizione dei Giochi olimpici invernali, Milano Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio prossimi. La città federiciana è stata selezionata dalla Fondazione Milano Cortina 2026 quale “Comune di passaggio” della fiamma olimpica, il cui itinerario toccherà 110 province e 20 regioni per complessivi 12mila chilometri percorsi da oltre 10mila tedofori.

La giunta municipale, con deliberazione di oggi, ha approvato lo schema di convenzione con la Fondazione Milano Cortina 2026, che definisce le modalità di collaborazione e organizzazione del “Viaggio della Fiamma Olimpica“.

Il passaggio ad Augusta è previsto per giovedì 18 dicembre, con partenza dei teodofori alle ore 11,45 da viale Italia, all’altezza di piazza Fontana, e arrivo intorno alle ore 13,15 in corso Sicilia, all’altezza dell’ingresso dell’ex campo sportivo “Fontana”, oggetto di interventi di messa in sicurezza permanente e riqualificazione avviati nel maggio 2022 e di imminente riapertura grazie al lavoro della struttura del commissario unico per la bonifica delle discariche, generale Giuseppe Vadalà.

Il percorso augustano avrà una lunghezza complessiva di circa 6,4 chilometri. Come precisato nella convenzione, il “Comune di passaggio” ospita un tratto del percorso dei tedofori senza la cerimonia celebrativa di accensione del braciere, che invece si svolge solo nei “Comuni di tappa“, ossia le città in cui termina ciascuna giornata di staffetta.

La partecipazione di Augusta, come sottolinea la delibera di giunta, non comporta oneri economici per l’ente locale. La convenzione, che sarà sottoscritta dal sindaco Giuseppe Di Mare quale legale rappresentante del Comune, prevede infatti che ciascuna parte utilizzi le proprie risorse professionali e strumentali. Alla Fondazione e alla società da questa incaricata, “AlphaOmega srl“, spetteranno la gestione dei tedofori e il coordinamento operativo, mentre il Comune garantirà l’ordine pubblico, la regolamentazione del traffico, i presidi medici e la promozione locale dell’evento, coinvolgendo scuole, associazioni e cittadini. Pur senza nuovi impegni di spesa, la convenzione imputa al Comune alcune responsabilità operative: la concessione gratuita degli spazi pubblici necessari al passaggio della staffetta, la gestione della viabilità e della sicurezza con il supporto della protezione civile, la disponibilità di strutture coperte per l’accoglienza dei tedofori, la cura della comunicazione istituzionale e l’esenzione della tassa di soggiorno per lo staff organizzativo. Si tratta dunque di oneri organizzativi e logistici a carico dell’ente, ma senza trasferimenti economici alla Fondazione, che resta titolare della gestione generale dell’evento.

“Una iniziativa dell’Assessorato allo Sport – fa sapere il titolare della rubrica Pino Carrabino – che ha fortemente sostenuto questa importante opportunità di promozione dell’alto valore educativo e formativo dello sport oltre che momento di visibilità configurandosi, altresì, come strumento di promozione turistica e di sviluppo economico“.

L’iniziativa, di forte valore simbolico, educativo e promozionale, rientra nel progetto nazionale “Italia dei Giochi”, che mira a lasciare un’eredità tangibile sui territori ospitanti, incentivando la pratica sportiva, la riqualificazione degli spazi urbani e l’inclusione.

Il “Viaggio della Fiamma Olimpica” precede l’apertura ufficiale dei Giochi invernali, che per la prima volta nella storia olimpica vedranno due bracieri accesi contemporaneamente, uno a Milano e l’altro a Cortina d’Ampezzo (Belluno). La cerimonia inaugurale si terrà il 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro di Milano, mentre la cerimonia di chiusura è fissata per il 22 febbraio all’Arena di Verona.

(Foto di copertina: generica)