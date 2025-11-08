Primo piano Unitre Augusta, aperto il 28° anno sociale: al via lezioni, laboratori e attività collaterali di

AUGUSTA – Si è svolta giovedì 6 novembre, nell’aula magna dell’Istituto superiore “Arangio Ruiz”, la cerimonia di apertura del 28° anno sociale dell’Unitre – Università delle tre età, sezione di Augusta. L’aula ha accolto soci, docenti e autorità civili e militari in un clima di partecipazione e continuità, grazie anche alla consueta ospitalità dell’istituto scolastico diretto da Maria Concetta Castorina.

Dopo il campanello di apertura del presidente Salvo Cannavà, il segretario e cerimoniere Carmelo Addia ha invitato i presenti a un minuto di silenzio in memoria dei soci scomparsi e delle vittime dei conflitti nel mondo, seguito dall’esecuzione dell’inno dell’Unitre diretta dal maestro Sebastiano Passanisi. Sono poi intervenuti, tra gli altri, il presidente emerito Giuseppe Caramagno, che ha letto la “Carta del socio Unitre”, e il consigliere Salvatore Ponzio, con la “Preghiera semplice” di San Francesco.

Hanno portato il loro saluto istituzionale il sindaco Giuseppe Di Mare, il presidente del Consiglio comunale Marco Stella e gli assessori Biagio Tribulato e Pino Carrabino. Sono stati inoltre letti i messaggi augurali del presidente nazionale Piercarlo Rovera e del coordinatore regionale Enzo Cavallo.

Il presidente Cannavà ha ringraziato le autorità civili e militari, le forze dell’ordine, le associazioni di volontariato e la stampa, sottolineando la vitalità di una realtà che continua a essere punto di riferimento culturale per la città. Nel corso della serata è stato proiettato un video riepilogativo delle attività dell’anno sociale passato e consegnato il “Premio Fedeltà & Partecipazione 2024-2025” ai soci Carmela Bellistri e Filippo Macaluso per la loro costante presenza alle iniziative dell’associazione.

La parte centrale della cerimonia è stata affidata alla vicepresidente Unitre nonché presidente del comitato scientifico Anna Lucia Daniele, con la docente a illustrare in dettaglio il nuovo programma dell’anno accademico 2025-2026.

Gli incontri culturali, aperti anche agli studenti del Liceo “Megara”, oltre che del “Ruiz”, grazie a un protocollo d’intesa ormai consolidato, spazieranno tra psicologia, antropologia, musica, medicina, nutrizione, letteratura italiana e francese, tutela ambientale e culturale, astrofisica, architettura, filosofia e storia locale. Previsto anche un incontro informativo con i Carabinieri di Augusta dedicato alla prevenzione delle truffe agli anziani.

Ampio spazio sarà riservato ai laboratori, cuore pulsante dell’attività Unitre: dai tradizionali di arte e pittura, musica e canto, burraco, informatica, ginnastica dolce, psicomotricità, ballo, gastronomia, prevenzione della salute e infortunistica domestica, ai nuovi progetti sperimentali. Tra questi, il laboratorio di ceramica presentato dal presidente del “Nuovo Gruppo Meg” Pippo Corbino, il laboratorio di lettura intergenerazionale promosso dall’ammiraglio in quiescenza Franco Carpinteri nell’ambito del “Patto per la lettura”, e “Conoscere Augusta & dintorni” illustrato dalla docente Jessica Di Venuta.

Il direttivo, come ha riferito il presidente Cannavà, sta inoltre valutando ulteriori proposte avanzate dai soci.

Tra le attività collaterali sono già in calendario: la visita all’Hangar per dirigibili di Augusta (9 novembre), la visita guidata al Museo archeologico regionale “Paolo Orsi” di Siracusa (7 dicembre), la conferenza “Alzheimer e demenze: tra prevenzione e presa d’atto” (13 dicembre, in collaborazione con Kiwanis club Augusta e Circolo ufficiali della Marina militare), la presentazione del libro “La battaglia di Capo Matapan” con l’autore Massimo Alfano (15 dicembre) e la conviviale natalizia del 18 dicembre.

La cerimonia si è conclusa con il ringraziamento del presidente Cannavà e l’appuntamento al primo incontro del nuovo anno sociale, in programma giovedì 13 novembre.