Primo piano Augusta, concluso lo sgombero dell’ex scuola di via Adua: un occupante irregolare sarà rimpatriato di

AUGUSTA – Si sono concluse nel pomeriggio di ieri, lunedì 20 aprile, le operazioni di sgombero, messa in sicurezza e bonifica dell’ex scuola di via Adua, immobile privato abbandonato da anni e al centro dell’intervento interforze avviato nelle prime ore della mattina.

Secondo quanto reso noto dalla Polizia di Stato, all’interno dell’edificio è stato individuato un immigrato irregolare nigeriano che “occupava illegalmente l’immobile“. L’uomo, risultato privo di un valido titolo di soggiorno, è stato accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura e, al termine degli accertamenti, sarà trasferito in un Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr), in vista del successivo rimpatrio in Africa.

Parallelamente allo sgombero, i Vigili del fuoco hanno effettuato le verifiche tecniche sull’immobile, procedendo alla messa in sicurezza dei locali. Durante le operazioni è stato rinvenuto vario materiale accumulato nel tempo, tra cui anche alcune bombole di gas, elemento che ha richiesto ulteriori accertamenti sotto il profilo della sicurezza.

La bonifica degli ambienti è stata affidata a una ditta incaricata dal Comune, che ha provveduto alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia degli spazi interni, da tempo in condizioni di grave degrado igienico-sanitario.

Al termine delle operazioni, l’edificio è stato definitivamente messo in sicurezza e chiuso da una ditta incaricata dai proprietari, con l’obiettivo di impedirne nuove occupazioni abusive.

L’intervento rappresenta l’epilogo dell’operazione interforze scattata ieri mattina, che aveva visto impegnati Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del fuoco e Polizia locale, riportando l’attenzione su una delle situazioni più critiche sotto il profilo del degrado urbano nell’Isola.