Primo piano Augusta, chiesto contributo da 164mila euro per attrezzare tre spiagge libere di

AUGUSTA – Il Comune ha presentato domanda di ammissione al contributo regionale previsto dall’avviso pubblicato lo scorso 8 aprile, finalizzato alla “valorizzazione e al potenziamento dei servizi nelle spiagge libere attrezzate dei Comuni costieri siciliani“.

MESSAGGIO POLITICO AUTOGESTITO

Il bando del dipartimento regionale dell’Ambiente, con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro, mira a sostenere interventi per migliorare l’accessibilità e la fruizione delle spiagge libere, attraverso l’introduzione di servizi e attrezzature a beneficio della collettività.

L’amministrazione comunale ha avanzato una richiesta di finanziamento pari a 164mila 700 euro, comprensivi di Iva al 22 per cento, destinati all’allestimento e al miglioramento dei servizi in tre aree del litorale: la spiaggetta del Granatello, la spiaggetta al canale di Brucoli e il tratto più esteso di Agnone Bagni.

L’obiettivo è quello di incrementare la qualità dell’offerta balneare pubblica, rendendo più accessibili e funzionali i pochi arenili augustani, in vista della stagione estiva, anche se, come noto, nel golfo Xifonio come nella baia di Brucoli vige il divieto di balneazione per la mancata depurazione dei reflui comunali.

Tra gli interventi alla spiaggetta del Granatello inclusi nel quadro economico, segnatamente per 31mila euro (oltre Iva), l’installazione di una pedana amovibile da 60 metri quadrati e di due docce in acciaio inox. L’area è stata, nei mesi scorsi, al centro di una vicenda amministrativa, legata al progetto di realizzazione di un punto di ormeggio privato per imbarcazioni da diporto. In quell’occasione il Comune si era opposto più volte all’iniziativa, fino alla successiva decadenza dei provvedimenti con funzione cautelare e ripristinatoria adottati dall’ente locale.

Nell’istanza dell’amministrazione comunale sono stimate spese pari a 21mila 200 euro (oltre Iva) per attrezzare la spiaggetta del canale di Brucoli, in un contesto paesaggistico di particolare pregio, e soprattutto 72mila 920 euro (oltre Iva) per il litorale di Agnone Bagni, che rappresenta la principale spiaggia del territorio con acque attualmente esenti da divieti di balneazione. Su quest’ultimo arenile, in particolare, si prevede l’installazione di una pedana amovibile da 135 metri quadrati e di un modulo prefabbricato per servizi igienici.

L’esito della richiesta di finanziamento determinerà ora la possibilità di avviare gli interventi previsti.