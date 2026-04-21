Primo piano Augusta, gommone rubato intercettato nel golfo Xifonio: denuncia per 41enne di

AUGUSTA – Rubato e recuperato nel giro di poche ore. È quanto accaduto a un gommone, utilizzato come tender di una barca a vela, rinvenuto dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Augusta nello specchio di mare nei pressi del lungomare Rossini (vedi foto di repertorio in copertina).

L’intervento è scattato nella serata di ieri, a seguito della denuncia di furto del natante. Gli investigatori hanno avviato immediatamente le ricerche, riuscendo in breve tempo a individuare il possibile luogo in cui il mezzo era stato portato.

Per raggiungere l’area, i poliziotti si sono imbarcati su una piccola unità reperita sul posto, riuscendo così a intercettare il gommone rubato nel golfo Xifonio, poco distante dalla costa.

Il mezzo è stato bloccato e recuperato, mentre un uomo di 41 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per l’ipotesi di reato di ricettazione.

Il gommone, che fungeva da tender di una imbarcazione a vela più grande, è stato quindi restituito al legittimo proprietario.