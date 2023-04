Primo piano Augusta, concorsi “Genitori e figli” su Falcone e San Domenico alla terza edizione di

AUGUSTA – Giungono alla terza edizione i due concorsi, chiamati “contest“, banditi dall’associazione “Genitori e figli – Unitevi a noi” Aps Ets rivolti non solo alle scuole, dove verranno presentati con particolari iniziative, ma a tutta la cittadinanza. Lo scorso anno sia la presentazione che la cerimonia di premiazione (vedi foto di repertorio in copertina) si sono tenute nel salone di rappresentanza del palazzo di città.

I temi su cui cimentarsi sono, come nelle precedenti edizioni, l’anniversario della strage di Capaci, in cui perse la vita il magistrato antimafia Giovanni Falcone, e la festa di San Domenico, patrono di Augusta. Ne dà notizia il presidente Antonio Caruso, rendendo noto che il termine ultimo per l’invio degli elaborati (alla email dell’organizzazione) è la prossima domenica 30 aprile, mentre giorno e luogo delle premiazioni sono ancora da stabilire.

Il primo contest ha per titolo “Se vive la mafia muore la Giustizia”, datato 23 maggio 2023, 31° anniversario della strage di Capaci. “Da sempre consapevole dell’importanza di diffondere la cultura della legalità, l’associazione Genitori e figli “Unitevi a noi” Aps Ets – si legge nel bando di concorso – vi invita ad elaborare una frase, un racconto, una poesia, un dipinto, una foto che abbia per oggetto la strage di Capaci. L’associazione, secondo il suo insindacabile giudizio, premierà il migliore elaborato“.

Il secondo contest, dedicato alla “festa del nostro santo patrono San Domenico”, che cade il 24 maggio. “L’associazione Genitori e figli “Unitevi a noi” Aps Ets, profondamente legata alle tradizioni del suo territorio – si legge nel bando – invita gli augustani a cimentarsi nella creazione di pensieri, poesie, brevi racconti, dipinti, foto dedicati alla celebrazione di colui a cui è affidata la protezione della nostra amata città. L’associazione, a suo insindacabile giudizio, premierà lo scritto, il dipinto o la fotografia ritenuti migliori“.

Quanto ai criteri di valutazione che verranno adottati dalla giuria scelta dall’associazione, si legge: “Per la valutazione degli elaborati scritti, si terrà conto dei seguenti criteri: pertinenza, originalità, correttezza della forma. Per la valutazione degli elaborati grafici si valuterà: pertinenza, creatività nello stile espressivo, utilizzo delle tecniche figurative(grafiche e pittoriche) e delle regole della rappresentazione visiva. Per la fotografia si valuterà: composizione, luce, tecnica, messaggio, attimo, emozione“.